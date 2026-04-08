Россиянам рассказали, какие действия в Чистый четверг — великий грех

Во время Страстной недели все православные люди празднуют Чистый четверг. В 2026 году он будет 9 апреля 2026 года. С этой датой связано много поверий и запретов. Есть дела, заниматься которыми — великий грех, а также другие традиции церковного праздника.
Итак, в этот день нужно заниматься уборкой в Чистый четверг. Оставлять дом неубранным, грязную посуду и белье — значит делать отпечаток на своей душе. Также в этот день особенно греховны ругань, сквернословие и негативные мысли. Страстная седмица — время скорби и тишины, не стоит чрезмерно веселиться.
Кроме того, нельзя давать деньги в долг и даже делиться продуктами. Считается, что это уведет удачу от вас. Кроме того, следует отказаться от рукоделия. Это церковный праздник, а значит нельзя шить, вязать и вышивать, это может навлечь беду в семью.
