Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам рассказали, какие действия в Чистый четверг — великий грех

Оставлять дом неубранным категорически нельзя в Чистый четверг.

Источник: Комсомольская правда

Во время Страстной недели все православные люди празднуют Чистый четверг. В 2026 году он будет 9 апреля 2026 года. С этой датой связано много поверий и запретов. Сайт KP.RU пишет, что есть дела, заниматься которыми — великий грех, а также рассказал и о других традициях церковного праздника.

Итак, в этот день нужно заниматься уборкой в Чистый четверг. Оставлять дом неубранным, грязную посуду и белье — значит делать отпечаток на своей душе. Также в этот день особенно греховны ругань, сквернословие и негативные мысли. Страстная седмица — время скорби и тишины, не стоит чрезмерно веселиться.

Кроме того, нельзя давать деньги в долг и даже делиться продуктами. Считается, что это уведет удачу от вас. Кроме того, следует отказаться от рукоделия. Это церковный праздник, а значит нельзя шить, вязать и вышивать, это может навлечь беду в семью.

Ранее KP.RU сообщил о традициях и истории праздника Чистый четверг. Также аналитики издания подробно рассказали, что говорит церковь об этом дне.