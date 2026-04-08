Чадящий во Фролово завод выплатил нанесенный атмосфере ущерб

Напомним, что весной 2025 года жители Фролово пожаловались главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину на экологическую проблему, которая возникла в их городе из-за работы предприятия. Видеообращение люди записали на фоне черных выбросов, которые поднимались над заводом. После этого последовали проверки СУ СКР по Волгоградской области и природоохранных ведомств. Однако жалобы на работу предприятия не прекращались.