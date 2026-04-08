Будущие отцы будут получать психологическую консультацию в Нижнем Новгороде

Мужчины испытывают немало опасений перед рождением ребенка.

В Нижегородской области готовятся к старту проекта психологического консультирования будущих отцов. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Сейчас в области активно работают с будущими мамами, которые находятся в ситуации репродуктивного выбора. Но аналогичной помощи для будущих отцов пока что нет. Однако мужчины, по словам губернатора, испытывают не меньше опасений перед рождением ребенка.

«Оба родителя должны быть вовлечены в вопросы создания семьи и воспитания ребенка», — заявил Глеб Никитин. Это и является поводом для организации психологической поддержки будущих отцов.

Ранее сообщалось, что нижегородский губернатор Глеб Никитин раскритиковал «Разговоры о важном».