Левитт: Трамп обсудит с Рютте возможный выход США из НАТО

— Возможно, по итогам встречи вы услышите об этом напрямую от президента, — приводит ее слова РИА Новости.
6 апреля американский лидер заявил, что распрощался с Североатлантическим альянсом в связи с реакцией стран — участниц организации на желание Вашингтона получить контроль над Гренландией. Еще одним поводом для разочарования в НАТО Трамп назвал позицию блока в вопросе военной операции США против Ирана.
Ранее бывший сотрудник Госдепартамента Макс Бергманн выразил мнение, что НАТО из-за позиции США переживает наихудший кризис с момента своего основания. Он отметил, что конфликт США и Израиля с Ираном почти «сломал» альянс и угрожает оставить его в самом хрупком состоянии за всю историю.
В марте Трамп назвал союзников страны по НАТО в Европе «бумажным тигром» за отказ участвовать в военной операции по разблокировке Ормузского пролива.