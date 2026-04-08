Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Левитт: Трамп обсудит с Рютте возможный выход США из НАТО

Президент США Дональд Трамп обсудит с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте возможный выход США из альянса. Об этом в среду, 8 апреля, заявила пресс-секретарь Белого Дома Каролин Левитт.

— Возможно, по итогам встречи вы услышите об этом напрямую от президента, — приводит ее слова РИА Новости.

6 апреля американский лидер заявил, что распрощался с Североатлантическим альянсом в связи с реакцией стран — участниц организации на желание Вашингтона получить контроль над Гренландией. Еще одним поводом для разочарования в НАТО Трамп назвал позицию блока в вопросе военной операции США против Ирана.

Ранее бывший сотрудник Госдепартамента Макс Бергманн выразил мнение, что НАТО из-за позиции США переживает наихудший кризис с момента своего основания. Он отметил, что конфликт США и Израиля с Ираном почти «сломал» альянс и угрожает оставить его в самом хрупком состоянии за всю историю.

В марте Трамп назвал союзников страны по НАТО в Европе «бумажным тигром» за отказ участвовать в военной операции по разблокировке Ормузского пролива.

