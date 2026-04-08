Борьба великого императора за чистоту

Это один из 400 указов царя-реформатора, и, без преувеличения, очень важный, ибо грязь была благодатным местом, где размножалась зараза, косившая городское население.
Санкт-Петербурга тогда не было в помине, посему весь пыл Петр обратил к древней столице. Грязь в Москве, как во всех крупных городах Европы, стояла неимоверная. Чистые пруды в ту пору назывались Погаными, в них сливались нечистоты из мясных лавок на Мясницкой улице.
Царский указ обязывал москвичей не выбрасывать мусор на улицы, следить за чистотой дворов и мостовых. Отходы следовало вывозить за городскую черту и засыпать землей. «Кто станет по большим улицам и переулкам всякий помет и мертвечину бросать, такие люди взяты будут в земский приказ, и будет им учинено наказание — битье кнутом, да с них взята будет пеня».
Если нарушитель был злостным и попадался часто, наказание ужесточалось. Штраф мог составить 10 рублей при жалованье стрельца 4 рубля в год. На эти деньги можно было купить избу. Указ оказался холостым выстрелом. Горожане держали в чистоте свои дворы, а на улицы плевать хотели. Весной 1702 года в Немецкой слободе грязь стояла по брюхо лошадям. Но Петр был упорен и продолжал воспитывать граждан грозными циркулярами. В 1712 году вышел новый указ, каждые 10 дворов выбирали старосту, обязанного следить за чистотой на больших улицах, уборка шла по утрам.
Писались указы в 1718, 1719, 1721 годах. На улицы воспрещалось выпускать домашний скот. Поединок двух упрямцев — русского народа и русского императора — закончился победой первого. Правильные предписания издавались, но на санитарию не влияли. Победу над грязью и мусором одержали водопровод и канализация.
КСТАТИ.
Официальной датой появления водопровода считается 1779 год, когда Екатерина II издала соответствующий указ. Вода в столицу шла из Мытищинских источников. Со времен Ивана Калиты в Москве существовали системы забора и распределения воды, но они не имели городского статуса.