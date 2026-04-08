Борьба великого императора за чистоту

Если нарушитель был злостным и попадался часто, наказание ужесточалось. Штраф мог составить 10 рублей при жалованье стрельца 4 рубля в год. На эти деньги можно было купить избу. Указ оказался холостым выстрелом. Горожане держали в чистоте свои дворы, а на улицы плевать хотели. Весной 1702 года в Немецкой слободе грязь стояла по брюхо лошадям. Но Петр был упорен и продолжал воспитывать граждан грозными циркулярами. В 1712 году вышел новый указ, каждые 10 дворов выбирали старосту, обязанного следить за чистотой на больших улицах, уборка шла по утрам.