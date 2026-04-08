В Ростовской области пациентка умерла в роддоме

В Ростовской области пациентка умерла в роддоме, возбуждено уголовное дело.

Источник: РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 апр — РИА Новости. Пациентка скончалась в родильном доме в Ростовской области, в медучреждении организована проверка, сообщает минздрав региона.

Как сообщили местные Telegram-каналы, во вторник девушку привезли со схватками в роддом Новочеркасска. Позже ее состояние ухудшилось и она впала в кому. Ей сделали кесарево сечение и перевезли в медучреждение в Ростов-на-Дону, где она скончалась.

«В связи с трагическим случаем с пациенткой министерством здравоохранения Ростовской области проводится внеплановая проверка в родильном доме города Новочеркасска», — говорится в сообщении.

Отмечается, что цель проверки — установить обстоятельства произошедшего, оценить качество и безопасность медицинской помощи.

В прокуратуре Ростовской области журналистам сообщили, что в связи со смертью пациентки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного в связи со смертью пациентки одного из медицинских учреждений Ростова-на-Дону», — сказал представитель надзорного ведомства.