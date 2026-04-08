«За голубя убью»: В квартире московского должника обнаружили целый зоопарк и горы хлама

В Москве приставы и полиция приехали к злостному неплательщику на улице 5-й Кожуховской в Южнопортовом районе, чтобы провести с ним беседу. Однако мужчина отказался открывать дверь и начал угрожать поджогом квартиры. На место пришлось вызывать сотрудников МЧС и психологов, пишет SHOT.

Источник: Life.ru

Должник угрожал поджогом и устроил свалку в квартире. Видео © SHOT.

После вскрытия двери выяснилось, что квартира полностью захламлена. Чтобы добраться до хозяина, специалистам пришлось разбирать горы мусора. Среди хлама обнаружили несколько голубей.

Мужчина объяснил, что подбирает больных птиц с улицы и выхаживает их. При этом он заявил, что настолько любит голубей, что «готов убить за них человека».

Должнику предложили работу дворником с зарплатой около 80 тысяч рублей, чтобы он смог погасить задолженность по коммунальным платежам, но он отказался, сославшись на проблемы со здоровьем — паховую грыжу.

Ранее сообщалось, что размещение вещей на фасадах многоквартирных домов может повлечь административную ответственность. В том числе, когда одежду развешивают для просушки снаружи балконов или окон, и она оказывается на фасадной части дома.

