«За голубя убью»: В квартире московского должника обнаружили целый зоопарк и горы хлама

Должник угрожал поджогом и устроил свалку в квартире. Видео © SHOT.
После вскрытия двери выяснилось, что квартира полностью захламлена. Чтобы добраться до хозяина, специалистам пришлось разбирать горы мусора. Среди хлама обнаружили несколько голубей.
Мужчина объяснил, что подбирает больных птиц с улицы и выхаживает их. При этом он заявил, что настолько любит голубей, что «готов убить за них человека».
Должнику предложили работу дворником с зарплатой около 80 тысяч рублей, чтобы он смог погасить задолженность по коммунальным платежам, но он отказался, сославшись на проблемы со здоровьем — паховую грыжу.
