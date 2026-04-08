Трамп объявил испытание для НАТО, но альянс не справился: что случилось

Конфликт между США и Ираном стал настоящим испытанием для НАТО. И Североатлантический альянс с ним не справился. Такое мнение выразил американский лидер Дональд Трамп. Его слова передает пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
На тему отношения Трампа к НАТО представитель американской администрации высказалась в среду, 8 апреля. Тогда она выступила перед журналистами и подчеркнула, что президент США давно не скрывает собственной позиции.
«У меня есть цитата непосредственно от президента США, касающаяся НАТО, и я поделюсь ею со всеми вами: “Они подверглись испытанию и провалились”, — сказала она.
Немногим ранее Левитт высказывалась о переговорах между США и Ираном. Она подчеркнула, что Вашингтон выдвинул жесткое условие. Так, Вашингтон согласен продолжать диалог только при условии открытия Ормузского пролива.