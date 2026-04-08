Продюсер Матвиенко подал заявку на регистрацию бренда «Иванушки International»

Музыкальный продюсер Игорь Матвиенко решил защитить название своей знаменитой группы. Он подал документы в Роспатент на регистрацию товарного знака «Иванушки International». Об этом стало известно Super.
Заявка поступила 6 апреля текущего года от продюсерского центра Матвиенко. Это произошло после разговоров о возможном переименовании коллектива из-за нового закона об англицизмах.
Новый бренд планируется использовать широко. С его помощью можно будет выпускать музыку, проводить концерты, заниматься кинопрокатом. Также знак подойдёт для издания книг, съёмок фильмов и оказания услуг композиторов и артистов.
Компания ООО «Продюсерский Центр И. Матвиенко» работает с 2008 года. В 2025 году она заработала 75 миллионов рублей. При этом чистый убыток составил 38 миллионов рублей.
По данным сервиса Rusprofile, 95 процентов фирмы принадлежит самому Игорю Матвиенко. Оставшиеся 5 процентов — его сыну Станиславу.
Ранее продюсер сам говорил о переменах. Он объяснил, что теперь группа будет называться просто «Иванушки», а слово International зачёркнуто. Кроме того, Игорь Матвиенко попросил официально называть его не продюсером, а художественным руководителем.