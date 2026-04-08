В Калининграде будут судить директора компании, который ушел от уплаты налогов на 166 млн рублей

В Калининграде руководитель общества с ограниченной ответственностью и группы компаний пойдет под суд по обвинению в уклонении от уплаты налогов на более чем 166 млн рублей.
Об этом сообщает пресс-служба областного СК.
С января 2019 по август 2022 года 39-летний руководитель включал в налоговые декларации ложные сведения о стоимости товаров и суммах НДС, якобы исчисленного при совершении сделок с номинальными контрагентами.
Отмечается, что уже на стадии предварительного следствия фигурант возместил ущерб государству.
Впереди суд.