В Калининграде будут судить директора компании, который ушел от уплаты налогов на 166 млн рублей

Фигурант — 39-летний руководитель частных фирм.

В Калининграде руководитель общества с ограниченной ответственностью и группы компаний пойдет под суд по обвинению в уклонении от уплаты налогов на более чем 166 млн рублей.

Об этом сообщает пресс-служба областного СК.

С января 2019 по август 2022 года 39-летний руководитель включал в налоговые декларации ложные сведения о стоимости товаров и суммах НДС, якобы исчисленного при совершении сделок с номинальными контрагентами.

Отмечается, что уже на стадии предварительного следствия фигурант возместил ущерб государству.

Впереди суд.