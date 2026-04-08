РСЧС: беспилотная опасность объявлена в Волгоградской области

Сегодня, 8 апреля, в Волгоградской области объявлена угроза налета БПЛА. Сообщения от РСЧС о беспилотной опасности стали поступать на телефоны жителей региона с 21:45 мск.
— Избегайте открытых участков улиц. Не подходите к окнам. Будьте внимательны и осторожны! — снова предупреждают оперативные службы.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше