Предполагаемый создатель биткоина опроверг свою причастность к криптовалюте

Британский криптограф и глава блокчейн-компании Blockstream Адам Бэк, которого издание The New York Times назвало создателем биткоина, опроверг свою причастность к криптовалюте. Об этом в среду, 8 апреля, он написал на своей странице в социальной сети Х.
— Я не Сатоши, — заявил Бэк.
С 2008 года изобретателем биткоина считался некий Сатоши Накамото. Под таким псевдонимом в Сети появился человек или группа людей, опубликовавших манифест о первой криптовалюте. Однако после 2011 года эта виртуальная личность исчезла из публичного поля. Журналист The New York Times предположил, что за псевдонимом Накамото может скрываться британский бизнесмен Адам Бэк — один из самых влиятельных представителей криптосообщества.
В феврале текущего года стоимость биткоина упала почти на восемь процентов за сутки: в ходе торгов цена опустилась ниже 70 тысяч долларов. Это самый низкий результат с ноября 2024 года. По данным портала CoinМarketСap, стоимость биткоина опустилась до 69,544 доллара.
Ранее южнокорейская криптовалютная биржа Bithumb по ошибке перечислила пользователям 620 тысяч биткоинов. По информации агентства Yonhap, почти все средства удалось вернуть.