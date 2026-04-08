Предполагаемый создатель биткоина опроверг свою причастность к криптовалюте

С 2008 года изобретателем биткоина считался некий Сатоши Накамото. Под таким псевдонимом в Сети появился человек или группа людей, опубликовавших манифест о первой криптовалюте. Однако после 2011 года эта виртуальная личность исчезла из публичного поля. Журналист The New York Times предположил, что за псевдонимом Накамото может скрываться британский бизнесмен Адам Бэк — один из самых влиятельных представителей криптосообщества.