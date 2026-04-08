Гигантский оползень разделил Италию на две части вдоль Адриатического побережья

Руководитель гражданской обороны Италии Фабио Чичилиано отметил, что оползень все еще продолжается. Он добавил, что один из крупнейших в Европе оползней в Молизе продолжил двигаться из-за сильного шторма, который обрушился на побережье. Из-за этого автомагистраль A14 между Васто-Суд и Термоли, а также железнодорожная линия оказались закрыты. Кроме того, из-за стихии сорвало мост через реку Триньо на государственной дороге № 87.