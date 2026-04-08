Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гигантский оползень разделил Италию на две части вдоль Адриатического побережья

Гигантский оползень разделил Италию на две части — из-за стихийного бедствия в земле образовались огромные трещины, а также разрушились дороги и мосты. Об этом в среду, 8 апреля, сообщила канцелярия премьер-министра страны Джорджии Мелони.

Руководитель гражданской обороны Италии Фабио Чичилиано отметил, что оползень все еще продолжается. Он добавил, что один из крупнейших в Европе оползней в Молизе продолжил двигаться из-за сильного шторма, который обрушился на побережье. Из-за этого автомагистраль A14 между Васто-Суд и Термоли, а также железнодорожная линия оказались закрыты. Кроме того, из-за стихии сорвало мост через реку Триньо на государственной дороге № 87.

Всего оползень растянулся примерно на четыре километра, местами образовалась ровная кромка. Правительство Италии охарактеризовало ситуацию как сложную. Она продлится несколько недель. В качестве меры предосторожности из муниципалитета Петаччато в регионе Молизе уже эвакуировали около 50 человек, передает сайт правительства Италии.

5 апреля возникший из-за обильных дождей оползень разрушил жилой дом в селе Кирки в Республике Дагестан, также еще два здания получили частичные повреждения.

