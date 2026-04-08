Женщинам опаснее пропускать завтрак, чем мужчинам: с чем это связано

Утренний голод может серьёзно навредить женскому здоровью. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина.
По словам специалиста, женский организм гораздо чувствительнее мужчин к нехватке энергии по утрам. Исследования подтверждают, что пропуск завтрака нарушает гормональный фон у женщин из-за более тонкой работы эндокринной системы.
Редина отметила, что утренний приём пищи запускает нужные процессы в организме. Особенно это важно для гормонов стресса и репродуктивной системы. Долгий голод повышает уровень кортизола, что отражается на цикле, настроении и общем самочувствии.
При этом эксперт объяснила, что мужчины легче переносят перерывы без еды. У них другая гормональная регуляция, поэтому одинаковые пищевые привычки по-разному влияют на полы.
Редина подчеркнула, что завтрак не обязателен абсолютно для всех. Если человек утром не хочет есть и чувствует себя нормально, это тоже нормально. Но при усталости, раздражительности или проблемах с концентрацией стоит обратить внимание на утренний приём пищи.
Стоит отметить, что секрет бодрости и работоспособности кроется в утренних ритуалах, среди которых обязательный завтрак и умеренная физическая активность. Такие выводы сделал доктор медицинских наук Андрей Тяжельников.