Прокурора чуть не сняли с дела Лерчек из-за того, что она сама купила её марафон

По словам защиты, 3 января 2022 года обвинитель — или её полная тёзка — осуществила транзакцию на сумму 2690 рублей со счёта «Лерчек.фит». Адвокаты потребовали вызвать прокурора в качестве свидетеля и заявили её отвод, так как, по их мнению, она не может участвовать в процессе из-за личной заинтересованности. Сама обвинитель ходатайство не поддержала.