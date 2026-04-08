Прокурора чуть не сняли с дела Лерчек из-за того, что она сама купила её марафон

По словам защиты, 3 января 2022 года обвинитель — или её полная тёзка — осуществила транзакцию на сумму 2690 рублей со счёта «Лерчек.фит». Адвокаты потребовали вызвать прокурора в качестве свидетеля и заявили её отвод, так как, по их мнению, она не может участвовать в процессе из-за личной заинтересованности. Сама обвинитель ходатайство не поддержала.
«Оснований для моего отвода нет. Я находилась и тогда под госзащитой, потому моих данных нет нигде. Считаю, что защита затягивает процесс», — заявила она. Второй прокурор также выступил против, назвав доводы защиты надуманными.
Судья отказал в удовлетворении ходатайства, пояснив, что сторона защиты должна сама доказать факт покупки курсов прокурором. Прокурор, по словам нашего корреспондента, отреагировала на происходящее смехом. Процесс продолжается.
Напомним, что Лерчек, проходящая по уголовному делу об отмыве средств в особо крупном размере, борется с тяжёлым онкологическим заболеванием — у блогерши диагностирован рак желудка четвёртой стадии с метастазами. Из-за нахождения под домашним арестом недуг вовремя не выявили. О своей болезни инфлюенсер узнала только после появления на свет четвёртого ребёнка. Сейчас она проходит интенсивную терапию, включающую химио-, иммуно- и лучевое лечение.
