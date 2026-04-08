В Ростовской области на рынках усилили проверку яиц и молока

Как сообщили в правительстве области, в Ростове безопасность продуктов обеспечивают пять стационарных и одна передвижная лаборатория Донского государственного ветеринарного референтного центра (ГВРЦ). Специалисты проверяют не только сами продукты, но и документы: в них должно быть четко указано, что товар прибыл из хозяйств, где нет инфекций у скота и птицы.