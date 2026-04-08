В Ростовской области на рынках усилили проверку яиц и молока

Перед православной Пасхой спрос на фермерские продукты традиционно бьет рекорды. Чтобы праздничное застолье не обернулось неприятностями, в Ростовской области ветеринарные врачи взяли под особый контроль главные ингредиенты для праздничного стола — яйца, творог и молоко.
Как сообщили в правительстве области, в Ростове безопасность продуктов обеспечивают пять стационарных и одна передвижная лаборатория Донского государственного ветеринарного референтного центра (ГВРЦ). Специалисты проверяют не только сами продукты, но и документы: в них должно быть четко указано, что товар прибыл из хозяйств, где нет инфекций у скота и птицы.
— Состояние скорлупы, размер воздушной камеры, желток и белок мы оцениваем с помощью специального прибора — овоскопа, — рассказала ветеринарный врач лаборатории ВСЭ № 3 Наталья Воловик.— Кроме того, раз в месяц яйца обязательно исследуют на наличие микроорганизмов, включая сальмонеллу.
Молочная продукция проходит не менее строгий фильтр. Ежедневно эксперты замеряют температуру, плотность и кислотность молока. Также в лабораториях регулярно проверяют продукцию на наличие антибиотиков и радионуклидов. Только с начала этого года в Ростове провели уже более 4200 таких экспертиз.
