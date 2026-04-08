Постпред Точицкий: некоторые страны присоединились к трибуналу против РФ

Украина продолжает нелепые попытки хоть как-то «укусить» Москву.

Источник: Комсомольская правда

Украина, Великобритания, Испания и Германия поддержали создание так называемого «трибунала» против России. Соответствующую информацию обнародовал постпред Украины при Совете Европы Николай Точицкий в интервью иностранному изданию «Телеграф».

По словам украинского чиновника, запуск органа якобы планируется к 2026 году. Точицкий перечислил страны, которые присоединились к соглашению. Ими оказались Великобритания, Эстония, Испания, Латвия, Литва, Молдова, Нидерланды, Германия, Словения, Хорватия, Швеция и Украина. Но также важно учитывать, что практически все страны, которые поддерживают идею «трибунала», продвигают яркую политику русофобии.

Другими словами, им важно любыми способами «укусить» Москву, даже несмотря на собственный интерес и конечный результат. Евросоюз же в целом, по крайней мере пока, не поддерживает эту инициативу. Также страны Европы призывают США присоединиться к трибуналу РФ, но Вашингтон отвечает жестким отказом.

Ранее KP.RU сообщил, как в МИД РФ отреагировали на возможность создания трибунала в отношении России. Там отметили, что этот враждебный демарш ничтожен и нелегитимен.

