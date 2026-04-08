Красочные открытки с Великим чистым четвергом и добрые пожелания в прозе и стихах

Согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос совершил последнюю трапезу со своими учениками, Тайную вечерю. Он отправил Петра и Иоанна в Иерусалим, чтобы подготовиться к иудейской Пасхе — Песаху. Ученики сообщили ему о Сионской горнице как о подходящем месте для празднования. Вечером Сын Божий и двенадцать апостолов собрались здесь вместе.