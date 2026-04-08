Красочные открытки с Великим чистым четвергом и добрые пожелания в прозе и стихах

Чистый четверг — народное название Великого четверга, одного из важнейших дней Страстной недели. Согласно традиции, это время поддержания чистоты в душе, в помыслах и в доме. В 2026 году праздник отмечают 9 апреля. «Газета.Ru» подготовила красивые открытки и душевные поздравления с Чистым четвергом, которые вы можете отправить дорогим вам людям.
Добрые открытки с Чистым четвергом.
Забавные и позитивные открытки с Чистым четвергом.
Душевные открытки с Чистым четвергом.
Мотивационные открытки с Чистым четвергом.
Христианские открытки с Чистым четвергом.
Открытки с Чистым четвергом со стихами.
Поздравления с Чистым четвергом для родственников, друзей, коллег.
Поздравления для родственников.
* Наступил Чистый четверг, родные! Пусть в нашем доме всегда царят мир, тепло и благополучие!
* С Чистым четвергом! Желаю света и уюта в доме! Пусть каждый день приносит в нашу жизнь гармонию и любовь!
* В Чистый четверг все должно быть чисто! Желаю, чтобы вместе с домом очистились мысли и сердце!
* Поздравляю с Великим четвергом! Пусть Господь хранит нашу семью и подарит всем нам крепкое здоровье!
* На дворе Чистый четверг! Пусть он принесет нашей семье уют, достаток и душевное спокойствие!
* Поздравляю С Чистым четвергом! Желаю тепла в душе и только хороших событий в жизни!
* В четверг, что Чистым величают, тебя я нежно поздравляю! Пусть счастье и любовь всегда будут рядом!
* С Чистым четвергом! Желаю счастья и уюта, пусть наш дом всегда будет тем местом, где можно быть самим собой!
* С Чистым четвергом! Пусть в нашем доме всегда живут мир, любовь и благополучие!
* С Чистым четвергом! Пусть чистота придет в дом, а сердце наполнится добром и светом!
* С Чистым четвергом! Пусть родные всегда будут рядом, а жизнь будет наполнена добротой и любовью!
* С Великим чистым четвергом. Пусть благополучие и гармония не покидают ваш дом!
* С Чистым четвергом! Пусть каждый день будет светлым и спокойным! Желаю Божьего благословения!
Поздравления для друзей.
* Поздравляю с Чистым четвергом! Пусть в жизни будет больше светлых дней, а на пути встречаются только добрые люди!
* Сегодня Чистый четверг — смой все плохие мысли! Пусть впереди будут только приятные события!
* Поздравляю с Чистым четвергом! Пусть он принесет тебе очищение от всего плохого, а душа станет счастливее!
* В Чистый четверг хочу пожелать тебе отличного настроения и вдохновляющих событий!
* С наступлением Великого четверга! Пусть этот день подарит любовь и тепло тебе и всей твоей семье!
* В Чистый четверг желаю, чтобы удача сопровождала тебя во всем! Счастья и покоя, и пусть каждый день приносит гармонию!
* В Чистый четверг все должно быть чисто! Пусть мысли будут чистыми, светлыми и добрыми! Поздравляю!
* В дом стучится Чистый четверг! Пусть он принесет новые возможности и сделает жизнь лучше!
* Поздравляю тебя с Чистым четвергом! Желаю мира, добра и радости!
* Поздравляю с Великим четвергом! Желаю Божьего благословения! Пусть все задуманное сбывается, а силы свыше уберегут тебя от бед!
* Поздравляю С Чистым четвергом! Пусть этот день подарит внутренний покой!
* С Великим Чистым четвергом! Счастья и гармонии. Пусть жизнь будет наполнена добром и только хорошими людьми!
Поздравления для коллег и партнеров.
* Поздравляю с наступлением Великого четверга! Желаю, чтобы работа приносила радость и открывала новые возможности!
* Поздравляю с Чистым четвергом! Желаю вам порядка в мыслях и делах, уюта и гармонии — в доме!
* С Чистым четвергом! Счастья и уюта! Пусть в делах будет полный порядок!
* Поздравляю с Чистым четвергом! Пусть все задачи, поставленные перед вами, решатся легко!
* С Великим чистым Четвергом! Пусть работа приносит удовлетворение, а энергии хватает на все планы и задумки!
* Поздравляю с Чистым четвергом! Желаю помощи свыше во всех добрых делах!
* С Чистым четвергом! Желаю здоровья и сил осуществить все планы, которые вы задумали!
* С Великим четвергом! Пусть он принесет в вашу жизнь добрые перемены и новые идеи!
* Поздравляю с Чистым четвергом! Пусть рабочие будни будут легкими, а задачи — только в радость!
* Наступил Чистый четверг! Пусть этот день станет началом обновления, а новые идеи помогут вам достичь успеха!
Чистый четверг: история и традиции праздника.
Чистый четверг — это народное название Великого четверга, одного из важных дней Страстной недели. Он наступает за три дня до Светлого Воскресения Христова. Дата каждый год меняется в зависимости от празднования Пасхи: в 2026 году Чистый четверг отмечают ~9 апреля~.
Согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос совершил последнюю трапезу со своими учениками, Тайную вечерю. Он отправил Петра и Иоанна в Иерусалим, чтобы подготовиться к иудейской Пасхе — Песаху. Ученики сообщили ему о Сионской горнице как о подходящем месте для празднования. Вечером Сын Божий и двенадцать апостолов собрались здесь вместе.
В начале вечера Иисус Христос снял верхнюю одежду и начал омывать ноги ученикам (по обыкновению, это делали слуги). Так он показал апостолам пример смирения и любви. Именно поэтому Великий четверг в народе прозвали Чистым. На Тайной вечере Учитель установил таинство Евхаристии (причащения) — одно из главных священнодействий в христианстве.
В храмах в этот день служится литургия святителя Василия Великого, читаются отрывки из Евангелия о Тайной вечере, предательстве Иуды и о молитве Христа в Гефсиманском саду,
Народные обычаи Чистого четверга предписывают навести порядок в доме и сходить в баню. В этот день, по традиции, пекут куличи и красят яйца.