Командир орудия «Мста-С» «Карма» рассказал, как уничтожают пункты БПЛА противника

Командир орудия «Мста-С» «Карма» рассказал, как артиллеристы 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожают пункты БПЛА, склады и опорные пункты противника.
Сначала расчету 152-миллиметровой самоходной гаубицы «Мста-С» группировки войск «Север», который действует на сумском направлении, поступает цель. Координаты приходят после работы разведки и беспилотных подразделений. Затем — расчет установок, согласование времени работы с операторами «птиц», выкат на позицию, наведение и стрельба с корректировкой с воздуха. После выполнения задачи — быстрый отход.
Один из тех, кто делает эту работу ежедневно, — командир орудия 10-го самоходно-артиллерийского полка с позывным «Карма». Сам он признается, что после школы хотел стать офицером, пытался поступить в военную академию, а позже все равно пришел к мысли связать жизнь с армией. Подписал контракт, попал в самоходно-артиллерийский полк, прошел обучение и теперь уже второй год находится в зоне боевых действий.
По словам артиллериста, за день может быть четыре-пять выездов. Цели разные: пункты управления БПЛА, живая сила, артиллерийские орудия, склады боеприпасов. Но чаще всего, как он отмечает, работать приходится именно по объектам, связанным с беспилотниками. И это понятно: тот, кто лишает противника возможности видеть и корректировать, меняет ситуацию на всем участке.
— Первый выстрел, особенно зимой, бывает пристрелочный: ствол холодный. А дальше уже второй, третий, четвертый — ближе к цели, и там уже прямые попадания, — поясняет «Карма».
Отдельно «Карма» говорит о высокоточном боеприпасе «Краснополь». Применяют его не каждый день, а по особенно важным целям — например, по укрепленным районам. Здесь уже совсем другой уровень ответственности: цель должна быть не просто обнаружена, но и грамотно подсвечена, а работа — точно согласована с расчетами, которые обеспечивают наведение.
— Когда появляются очень серьезные цели, работаем «Краснополем». Его особенность в том, что его подводит «Орлан». Это высокоточный снаряд, и, как правило, с первого попадания он заходит в цель, — объясняет командир орудия.
Наиболее живо «Карма» говорит не о технике, а о моментах, когда артиллерия работает в интересах своей пехоты. Он вспоминает один из эпизодов, когда штурмовые подразделения вели наступательные действия, а расчеты самоходных гаубиц поддерживали их огнем практически без перерыва. По его словам, тогда артиллеристы работали почти круглые сутки, потому что цели приходили постоянно.
— Когда наши штурмовики вели наступление, мы их поддерживали своим артиллерийским огнем. Давали им такую поддержку, чтобы было проще, а враг начал отступать, — рассказывает он. — Бывало, что не спали. Только приходили цели — сразу работали.
«Карма» уже смотрит вперед. По его словам, ему поступило предложение пройти обучение и стать командиром взвода. Это значит отвечать уже не за одно орудие, а за несколько, руководить не только своим расчетом, но и большей частью артиллерийского подразделения. Для человека, который когда-то хотел стать офицером, такой поворот выглядит не случайностью, а возвращением к первоначальной цели.
— Я согласился. Думаю, в скором времени это уже произойдет, — говорит он.
КСТАТИ.
152-миллиметровая самоходная гаубица 2С19 «Мста-С» может вести огонь по наблюдаемым и ненаблюдаемым целям с закрытых позиций и прямой наводкой в равнинных и горных условиях. Орудие 2С19 применяет осколочно-фугасные снаряды, активно-реактивные снаряды, кассетные снаряды, снаряды — постановщики активных радиолокационных помех, дымовые снаряды-целеуказатели и спецбоеприпасы.