В Ленобласти возбудили уголовное дело из-за сальмонеллеза в детских садах

Правоохранители возбудили уголовное дело из-за вспышки инфекции в детских садах в Ленинградской области, сообщает региональный Следственный комитет.
Ранее стало известно, что среди воспитанников частных детских садов сети «Эрудит» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области зафиксированы случаи сальмонеллезной инфекции. Работа 47 дошкольных образовательных учреждений приостановлена.
В работе организатора питания ООО «Альфа Групп» и поставщика пищевой продукции ООО «Лидер Групп», входящих в группу компаний «Эрудит», выявили грубые нарушения, среди которых несоблюдение технологий приготовления продукции, наличие у нее признаков порчи и истечение срока годности.
Следователи расценили произошедшее как выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для детей в возрасте до шести лет (п. «б» ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до шести лет.
