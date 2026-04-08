В США заявили о росте популярности православия среди населения

В Соединенных Штатах наблюдается рост популярности православия среди населения, основную массу прихожан составляют молодые мужчины из поколения Z. Об этом сообщили в RT со ссылкой на американские СМИ.

Так, The Orthodox Observer пишет, что православная церковь стала одной из немногих религиозных общин в стране, показывающих реальный рост.

— За счет новообращенных православная церковь растет, однако число прихожан из традиционных православных семей с каждым поколением сокращается, — отметили в издании.

Журналисты The Atlantic обратили внимание, что соответствующее направление в христианстве чаще всего выбирает молодежь преимущественно мужского пола.

— В дискуссии о религиозном возрождении в Америке рост православия приводится как яркий пример («молодые американские мужчины штурмуют двери восточного православия»), — передает материал The New York Times RT.

Ранее режиссер-документалист из Соединенных Штатов Реджинальд Тремблей, переехавший в Крым, рассказал, что полюбил полуостров и принял здесь православие. Он также рассказал, что обвенчался со своей супругой Татьяной в селе Холмовка Бахчисарайского района.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше