В США заявили о росте популярности православия среди населения

В Соединенных Штатах наблюдается рост популярности православия среди населения, основную массу прихожан составляют молодые мужчины из поколения Z. Об этом сообщили в RT со ссылкой на американские СМИ.
Так, The Orthodox Observer пишет, что православная церковь стала одной из немногих религиозных общин в стране, показывающих реальный рост.
— За счет новообращенных православная церковь растет, однако число прихожан из традиционных православных семей с каждым поколением сокращается, — отметили в издании.
Журналисты The Atlantic обратили внимание, что соответствующее направление в христианстве чаще всего выбирает молодежь преимущественно мужского пола.
— В дискуссии о религиозном возрождении в Америке рост православия приводится как яркий пример («молодые американские мужчины штурмуют двери восточного православия»), — передает материал The New York Times RT.
