Следователи возбудили дело после гибели попугаев в зоопарке в Ленобласти

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о хулиганстве после сообщений о гибели попугаев и отравлении двух сотрудниц контактного зоопарка «Мир попугаев» в Кудрово Ленинградской области, сообщает региональный Следственный комитет.
Как пишет 47.news, днем 7 апреля сотрудниц госпитализировали из-за проблем с дыханием и потери сознания. В больнице им поставили диагноз «отравление неизвестным веществом». В самом зоопарке погибли 60 попугаев, всего там содержалось 75 птиц.
Владелец зоопарка Павел Германов считает, что инцидент произошел в результате целенаправленного отравления со стороны конкурентов.
«Наша попугайня, место, где сотни экзотических птиц радовали вас, ваших детей, была подвергнута атаке злоумышленников: неизвестные отравили газом наших пернатых друзей. Погибли десятки попугаев, пострадали наши сотрудники», — говорится в сообщении на странице зоопарка.
Правоохранители классифицировали случившееся как хулиганство с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до семи лет.
