Шеф Пентагона заявил о тяжелом ранении верховного лидера Ирана Хаменеи

18 марта Министерство иностранных дел Ирана заявило, что Моджтаба Хаменеи полностью здоров и в результате ранения получил лишь незначительные травмы, в частности легкое ранение ноги. Политику удалось избежать гибели при ракетном обстреле американских войск 28 февраля благодаря тому, что незадолго до удара он вышел в сад.