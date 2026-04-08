Шеф Пентагона заявил о тяжелом ранении верховного лидера Ирана Хаменеи

Министр отметил, что американские военнослужащие сохраняют полную готовность к бою, несмотря на перемирие, передает портал C-Span.
7 апреля СМИ сообщили, что Моджтаба Хаменеи «недееспособен» и проходит лечение в городе Кум, который считается священным в шиитском исламе. По данным журналистов, верховный лидер исламской республики находится без сознания, а его состояние оценивают как тяжелое.
30 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Моджтаба Хаменеи либо тяжело ранен, либо мертв.
18 марта Министерство иностранных дел Ирана заявило, что Моджтаба Хаменеи полностью здоров и в результате ранения получил лишь незначительные травмы, в частности легкое ранение ноги. Политику удалось избежать гибели при ракетном обстреле американских войск 28 февраля благодаря тому, что незадолго до удара он вышел в сад.
16 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о том, что Хаменеи якобы прилетал на лечение в Москву.