Никас Сафронов назвал стоимость своей самой дорогой картины: художнику досталась лишь малая часть

Народный художник России Никас Сафронов сообщил, что его картина ушла на аукционе в Гонконге почти за миллион долларов. При этом сам автор по контракту получил всего 25 тысяч долларов. Этим творец поделился в беседе с NEWS.ru.
По словам художника, настоящую цену картинам определяет только время. С годами стоимость его работ, как правило, только растёт. Сафронов отметил, что в Гонконге полотно продали за 985 тысяч долларов, а ему досталось всего 25 тысяч по условиям договора.
На лондонском аукционе Sotheby’s одну из его картин купили за 7 тысяч долларов. Шейхи раньше приобретали его работы по 300−500 тысяч долларов, но художник не считает такие суммы главным показателем успеха.
За авторский повтор портрета Дональда Трампа ему предлагали 10 миллионов долларов. Однако Никас Сафронов отказался делать копию и не собирается этого делать в будущем.
Ранее Никас Сафронов признался, что очень хочет написать портрет президента России Владимира Путина. Художник объяснил, что речь идёт не о парадном портрете, а о глубоком образе, который сможет передать целую эпоху.