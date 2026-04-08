Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Никас Сафронов назвал стоимость своей самой дорогой картины: художнику досталась лишь малая часть

Никас Сафронов заявил, что его картину в Гонконге продали за 985 тысяч долларов.

Источник: Комсомольская правда

Народный художник России Никас Сафронов сообщил, что его картина ушла на аукционе в Гонконге почти за миллион долларов. При этом сам автор по контракту получил всего 25 тысяч долларов. Этим творец поделился в беседе с NEWS.ru.

По словам художника, настоящую цену картинам определяет только время. С годами стоимость его работ, как правило, только растёт. Сафронов отметил, что в Гонконге полотно продали за 985 тысяч долларов, а ему досталось всего 25 тысяч по условиям договора.

На лондонском аукционе Sotheby’s одну из его картин купили за 7 тысяч долларов. Шейхи раньше приобретали его работы по 300−500 тысяч долларов, но художник не считает такие суммы главным показателем успеха.

За авторский повтор портрета Дональда Трампа ему предлагали 10 миллионов долларов. Однако Никас Сафронов отказался делать копию и не собирается этого делать в будущем.

Ранее Никас Сафронов признался, что очень хочет написать портрет президента России Владимира Путина. Художник объяснил, что речь идёт не о парадном портрете, а о глубоком образе, который сможет передать целую эпоху.

