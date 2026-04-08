Нидерланды не планируют запрещать въезд Канье Уэсту

Власти Нидерландов не планируют вводить запрет на въезд американскому рэперу Канье Уэсту (Ye). Об этом заявил министр по делам миграции королевства Барт ван ден Бринк.
По его словам, на данный момент у правительства нет правовых оснований для такого решения. Он подчеркнул, что любые ограничения должны соответствовать европейскому законодательству.
Министр отметил, что отказ во въезде возможен только при наличии доказательств угрозы общественному порядку или национальной безопасности. В случае с Уэстом таких данных у властей нет.
Ранее ряд политических сил и еврейских организаций призывали не допустить выступления артиста в стране. С соответствующими инициативами выступили, в частности, представители партий «Христианский союз», «Христианско-демократический призыв», Фермерско-гражданское движение, Партия свободы и JA21. Они указывали на антисемитские высказывания музыканта.
В настоящее время Канье Уэст планирует провести два концерта в Нидерландах — 6 и 8 июня на арене GelreDome в Арнеме.
Ранее власти Великобритании запретили въезд артисту, сочтя его присутствие не соответствующим интересам общества. Он должен был выступить на фестивале Wireless в Лондоне.