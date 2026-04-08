Эксперт Дивинская: употребление кофе не позже 14:00 безопасно для организма

Употребление кофе считается безопасным для организма только до двух часов дня, а более поздний прием напитка может спровоцировать дефицит гормона роста. Об этом NEWS.ru заявила биохимик, доказательный нутрициолог и специалист по пищевому поведению Анна Дивинская.
По словам эксперта, метаболизм кофеина контролируется ферментом CYP1A2, кодируемым одноименным геном, и в зависимости от его активности люди делятся на быстрых и медленных метаболизаторов. Обладатели быстрого варианта гена выводят кофеин в четыре раза оперативнее, поэтому для них чашка напитка около трех часов дня относительно безопасна с точки зрения качества сна. Медленные же метаболизаторы расщепляют вещество неспешно, и вечерний кофе становится для них прямым путем к хронической нехватке гормона роста.
Дивинская подчеркнула, что доказательная медицина не запрещает кофе полностью, но строго регламентирует время и дозу, устанавливая безопасную границу для большинства людей на уровне часа-двух пополудни.
Нутрициолог также отметила, что у лиц с замедленным метаболизмом кофеина употребление напитка сопряжено с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. По различным оценкам, именно к этой группе относится от сорока до пятидесяти пяти процентов жителей Европы.
Ранее диетолог Трейси Беккерман рассказала, какой чай лучше пить на ночь.