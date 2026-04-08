Эксперт Дивинская: употребление кофе не позже 14:00 безопасно для организма

По словам эксперта, метаболизм кофеина контролируется ферментом CYP1A2, кодируемым одноименным геном, и в зависимости от его активности люди делятся на быстрых и медленных метаболизаторов. Обладатели быстрого варианта гена выводят кофеин в четыре раза оперативнее, поэтому для них чашка напитка около трех часов дня относительно безопасна с точки зрения качества сна. Медленные же метаболизаторы расщепляют вещество неспешно, и вечерний кофе становится для них прямым путем к хронической нехватке гормона роста.