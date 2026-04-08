«Липовая победа»: в Совфеде указали на провал операции США в Иране

Соединенные Штаты не достигли ни одной из целей, которые страна планировала достичь в ходе военной операции в Иране. Об этом заявил глава комиссии Совфеда РФ по информполитике Алексей Пушков.
«Победа США? Крайне сомнительно: ни одна из трех главных заявленных ими целей, начиная с ключевой, не выполнена. Победа, одним словом, липовая», — написал он в личном Telegram-канале.
По словам Пушкова, несмотря на агрессию США и Израиля, Ирану удалось сохранить свой политический режим и ракетный потенциал, а обогащенный уран Тегерана также не был изъят. Он подчеркнул, что именно Иран одержал полную победу, поскольку добился выполнения своих требований — снятия санкций и сохранения ядерной программы.
Ранее KP.RU сообщал, что зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал успехом иранцев факт согласия президента США Дональда Трампа обсуждать план по урегулированию на Ближнем Востоке.