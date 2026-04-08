Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Липовая победа»: в Совфеде указали на провал операции США в Иране

Пушков: США не достигли ни одной из заявленных ими целей в Иране.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты не достигли ни одной из целей, которые страна планировала достичь в ходе военной операции в Иране. Об этом заявил глава комиссии Совфеда РФ по информполитике Алексей Пушков.

«Победа США? Крайне сомнительно: ни одна из трех главных заявленных ими целей, начиная с ключевой, не выполнена. Победа, одним словом, липовая», — написал он в личном Telegram-канале.

По словам Пушкова, несмотря на агрессию США и Израиля, Ирану удалось сохранить свой политический режим и ракетный потенциал, а обогащенный уран Тегерана также не был изъят. Он подчеркнул, что именно Иран одержал полную победу, поскольку добился выполнения своих требований — снятия санкций и сохранения ядерной программы.

Ранее KP.RU сообщал, что зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал успехом иранцев факт согласия президента США Дональда Трампа обсуждать план по урегулированию на Ближнем Востоке.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше