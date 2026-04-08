Диетолог Редина объяснила, почему женщинам опасно пропускать завтрак

Пропуск завтрака может нанести серьезный ущерб женскому здоровью. Это связано с тем, что организм женщины демонстрирует повышенную чувствительность к дефициту энергии в утренние часы. Об этом рассказала диетолог Ольга Редина.
По словам медика, утренний прием пищи является своеобразным «спусковым крючком» для многих физиологических процессов, особенно важных для регуляции стрессовых гормонов и репродуктивной системы. Длительное воздержание от еды может привести к повышению уровня кортизола, что в свою очередь сказывается на менструальном цикле, настроении и общем самочувствии.
Эксперт отметила, что мужчины, в отличие от женщин, легче переносят периоды без еды. Это связано с особенностями их гормональной регуляции, благодаря чему одни и те же пищевые привычки могут по-разному влиять на мужской и женский организмы. При этом диетолог подчеркнула, что завтрак не является догмой для всех. Если человек утром не испытывает чувства голода и при этом чувствует себя хорошо, это абсолютно нормально.
— Но если есть усталость, раздражительность, проблемы с концентрацией — стоит обратить внимание на утренний прием пищи. Это могут быть, например, яйца, творог, каша с орехами или йогурт с фруктами — главное, чтобы организм получил энергию и «понял», что день начался, — передает слова Рединой «Подмосковье сегодня».
