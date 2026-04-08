Российская теннисистка Мирра Андреева пробилась в четвертьфинал турнира в Линце

Российская теннисистка Мирра Андреева, занимающая первую строчку в национальном рейтинге, одержала уверенную победу над американкой Слоан Стивенс во втором круге турнира WTA 500, проходящего в австрийском Линце.

Матч, продлившийся один час и 20 минут, завершился со счетом 6:4, 6:2 в пользу Андреевой. Российская спортсменка продемонстрировала уверенную игру, оформив шесть эйсов, допустив четыре двойные ошибки и успешно реализовав четыре из восьми предоставленных брейк-пойнтов.

В четвертьфинале соперницей Мирры Андреевой станет победительница пары Далма Галфи (Венгрия) — Сорана Кырстя (Румыния). Турнир в Линце с призовым фондом свыше 1,2 миллиона долларов завершится 12 апреля.

Андреева завершила 2025 год с рекордными для себя доходами. Заработок спортсменки за сезон превысил ее общий доход за всю предыдущую карьеру. Андреева стала самой высокооплачиваемой теннисисткой в России в сезоне и стала одной из лучших спортсменок мира по итогам 2025 года.

Чтобы достичь таких результатов, требуется полная отдача и, конечно, не обходится и без проблем. Недавно Андреева громко прокричала матом о своей усталости от этого вида спорта во время второго круга турнира категории WTA 1000, который проходил в китайском Ухане.

