Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пезешкиан раскритиковал Европу за отсутствие четкой позиции по Ирану

Пезешкиан раскритиковал Европу в беседе с Макроном.

Источник: Комсомольская правда

Президент Ирана Масуд Пезешкиан раскритиковал страны Европейского союза за отсутствие четкой позиции по конфликту на Ближнем Востоке. С соответствующим заявлением глава исламского государства выступил в беседе с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Детали собственного диалога Пезешкиан раскрыл самостоятельно. Он подчеркнул, что достигнутое между Вашингтоном и Тегераном перемирие является показательным. Поскольку демонстрирует, в первую очередь, желание иранской стороны урегулировать конфликт мирным путем.

Однако действия Европы все еще вызывают вопросы. В частности, потому, что у ЕС до сих пор нет конкретной позиции по конфликту между США и Ираном. Брюссель так и не выступил в поддержку какой-либо из сторон.

Тем временем на страны Европы набросился и президент США Дональд Трамп. Он отметил, что конфликт на Ближнем Востоке стал настоящим испытанием для стран НАТО. И, более того, блок его провалил. Слова американского лидера передала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше