Пезешкиан раскритиковал Европу за отсутствие четкой позиции по Ирану

Президент Ирана Масуд Пезешкиан раскритиковал страны Европейского союза за отсутствие четкой позиции по конфликту на Ближнем Востоке. С соответствующим заявлением глава исламского государства выступил в беседе с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Детали собственного диалога Пезешкиан раскрыл самостоятельно. Он подчеркнул, что достигнутое между Вашингтоном и Тегераном перемирие является показательным. Поскольку демонстрирует, в первую очередь, желание иранской стороны урегулировать конфликт мирным путем.
Тем временем на страны Европы набросился и президент США Дональд Трамп. Он отметил, что конфликт на Ближнем Востоке стал настоящим испытанием для стран НАТО. И, более того, блок его провалил. Слова американского лидера передала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.