Зеленский рассказал, какие выводы должен сделать мир из конфликта в Иране

Участницы Евросоюза и другие страны должны сделать из ситуации на Ближнем Востоке выводы, которые касаются безопасности. Об этом в среду, 8 апреля, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Не стоит проверять, что будет, если какой-то другой критический регион потеряет безопасность. Нужно действовать и взаимодействовать, чтобы безопасности добавлять, — высказался украинский лидер в обращении, опубликованном в его блоге.

Зеленский добавил, что Киев готов работать со всеми партнерами для достижения этих целей. И отметил, что любые угрозы для безопасности и стабильности на Ближнем Востоке «масштабируют вызовы» для экономики и стоимости жизни в каждой стране. Он подчеркнул, что при определении послевоенных условий в регионе стороны должны учесть «интересы каждого народа».

Кроме того, украинский лидер повторил предложение «ответить зеркально», если Россия прекратит удары по территории Украины, и отметил, что прекращение боевых действий может создать «правильные предпосылки для договоренностей», передает Газета.Ru.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал политической игрой призывы Владимира Зеленского к перемирию с Россией, прозвучавшие на фоне двухнедельного прекращения огня на Ближнем Востоке.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
