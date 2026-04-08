Тот, кто чинит небесный край: бард Александра Коленбет побывала на фестивале «Звезды над Донбассом»

Московская исполнительница авторской песни Александра (Аля) Коленбет отправляется в гастрольный тур по северу России: 10 апреля у нее будет концерт в Архангельске, 13 апреля — в Санкт-Петербурге. География выступлений Александры охватывает и Новороссию: она дважды, в 2024 и 2025 годах, участвовала в фестивале «Звезды над Донбассом».
На встречах со слушателями Александра Коленбет часто рассказывает о своих впечатлениях от поездки на Донбасс — она считает это «важной частью работы на победу».
— Александра, откуда у вас такая необычная фамилия?
— Она русская — и на самом деле не такая уж редкая. История гласит, что жил некогда помещик, который очень уж надоел своим крепостным постоянными придирками. Ну они подкараулили его и проучили хорошенько. Стали про него говорить, что он «колом бит», а крепостных его бесфамильных так и называть — коломбитовы люди, Коломбиты. Затем фамилия трансформировалась в несколько разных региональных вариантов — Коленбет, Колимбет… Распространена на юге России — под Воронежем, Курском.
Есть несколько смешных версий, что у моей фамилии немецкое происхождение. Кто-то пытается ее перевести как «капустную грядку» или даже «угольное ложе», но, на мой взгляд, это неубедительно и не объясняет, почему она распространена действительно очень широко, но локально.
— Вы давно занимаетесь авторской песней?
— Я в ней, можно сказать, с рождения — мои бабушка и дедушка были руководителями территориальных отделений Московского клуба самодеятельной песни, постоянно брали меня на слеты. Так что неплохо ее знала к тому моменту, как начала писать сама.
— Как вы попали на фестиваль «Звезды над Донбассом»?
— Узнала от старшего товарища, который там побывал. Очень обиделась, что он не рассказал сразу, — и год ждала нового фестиваля. Как только открыли прием заявок, подалась, сослалась на него.
— Вы интересовались до этого происходящим на Донбассе?
— Я знала про боевые действия еще со школы — и больше всего меня изумил 2022 год с его печальным мемом «где вы были восемь лет». Не ожидала, что люди всерьез будут говорить, что мы зачем-то начали военные действия, а все, что было раньше, — выдумки «сепаров». Я думала, о войне не говорили по тем же причинам, по которым не говорила я: какой смысл, когда ничего нельзя сделать… Оказалось, кто-то не видел ее в упор….
Я очень устала от бездействия и вот этой линии пацифистов, мне было необходимо поехать туда лично. И по возможности что-то сделать. Я считаю, я смогла. Пусть не так много, но я больше не в стороне.
— Не страшно ли было ехать в такую неспокойную зону?
— Организаторы фестиваля и не пускают никого туда, где может быть опасно. В 2024 году наша база была под Мариуполем. Мы ездили и в Донецк — другие мероприятия там отменили из-за риска обстрелов, но концерт авторской песни должен был пройти в подвальном помещении, поэтому состоялся.
Зрителей было немного — и от города я тогда ничего не увидела. Но это был максимум опасности. Участники фестиваля говорили, что слышали ПВО — я тогда не слышала. В 2025 году — мы уже жили в Донецке — слышала, но испугаться не получалось. Слишком много дел и в моменте, и вообще. Нужно четко знать, что делать и зачем ты здесь.
— Что нового вы узнали о Донбассе? Может, то, о чем говорят в новостях, приобрело какое-то новое измерение?
— Больше всего меня впечатлил день воды. Это среда — единственный день, когда из кранов, если повезет, пойдет хотя бы холодная вода. Об этом, мне кажется, мало говорят по телевидению. Вообще, я почти не слушаю новости. Читаю донецких блогеров, внутренние чатики, где люди, которых я знаю, рассказывают о том, что действительно сейчас происходит с ними.
— Есть ли у вас песни, связанные с темой Донбасса и СВО?
— Напрямую связанных нет. Только о переживаниях по этому поводу, более общие. Но это почти каждая песня 2022 года.
— Какие у вас планы, помимо гастрольного тура? Может, собираетесь выпустить книжку, записать диск?
— О книге я думаю — через несколько лет, к юбилею. Это будет сборник разных историй. Планы локальные: участие в концертах, работа, отпуск, новый фестиваль… Самый большой план — это поездка в любимый Архангельск, где я надеюсь бывать как можно чаще. Больше всего мне нравится путешествовать — и рассказывать в одних местах истории о других.
ДОСЬЕ.
Александра Коленбет родилась 16 января 1999 года в Москве. Окончила бакалавриат филологического факультета МГУ (2022). Работает арт-менеджером, а также тестировщиком и продавцом-консультантом настольных игр.
В ТЕМУ.
Фестиваль «Звезды над Донбассом» проводится с 2019 года. Он объединяет писателей, музыкантов и режиссеров. В рамках фестиваля 2024 года была создана Всероссийская ассоциация творческих деятелей «Россия. Образ будущего».
ЦИТАТА.
…За мгновенье до пустоты — непреклонен и невесом —.
Ожидает таких, как ты, прохудившийся горизонт.
Ты и ткань, и игла, и нить — отдавай и слова, и сны.
Нам не надо о них грустить, мы для этого и нужны.
Спорить с песней — какая чушь! достоверности ни на грош.
Я ведь правда за ней хочу, да куда от себя уйдешь?
Лодку с берега не видать, значит, горюшко — не беда.
Все уходят в свой час латать оголенные провода…
Крылья весел не отпускай: станешь чайкой — сестрой ветров.
Тот, кто чинит небесный край, не останется без даров…
(Из песни Александры Коленбет «Чаячья», лето 2022 года).