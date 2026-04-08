В Музей Мирового океана привезли 100 уникальных морских раковин

За красотой каждого экземпляра скрывается жизнь моллюска, для которого раковина служит домом, защитой и инструментом выживания. Стромбиды живут в теплых водах Тихого, Индийского и Атлантического океанов. Их характерная черта — утолщенная наружная губа с вырезом: туда улитка выводит правый глаз на конце длинного стебля, чтобы осмотреться. Внутри некоторых раковин сохранилась роговая крышечка, похожая на коготь. Коллекционеры называют её «морской коготь». С помощью крышечки стромбиды передвигаются прыжками — единственное семейство улиток с таким необычным способом. Даже тяжелая раковина не мешает моллюску активно скакать, спасаясь от хищников. Сами стромбиды мирные существа: питаются водорослями и детритом.