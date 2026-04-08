Мирра Андреева рада начать грунтовый сезон с победы

МОСКВА, 8 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Мирра Андреева считает важным начать грунтовый сезон с победы. Комментарий Андреевой ТАСС предоставлен пресс-службой Женской теннисной ассоциации.
В среду россиянка обыграла американку Слоан Стивенс со счетом 6:4, 6:2 и вышла в четвертьфинал турнира в австрийском Линце.
«Я рада, что так начала грунтовый сезон. Как только увидела жеребьевку первого круга, подумала: “Это сложный соперник”. Особенно на грунте. Она финалист Roland Garros. Так что я суперсчастлива, что смогла пройти в следующий круг. В целом не важно, как я играла, главное — начать грунтовый сезон с победы», — сказала Андреева.
Следующей соперницей российской теннисистки станет румынка Сорана Кырстя.