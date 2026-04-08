Мирра Андреева рада начать грунтовый сезон с победы

«Я рада, что так начала грунтовый сезон. Как только увидела жеребьевку первого круга, подумала: “Это сложный соперник”. Особенно на грунте. Она финалист Roland Garros. Так что я суперсчастлива, что смогла пройти в следующий круг. В целом не важно, как я играла, главное — начать грунтовый сезон с победы», — сказала Андреева.