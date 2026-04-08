Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Больше 300 новых деревьев затенят Привокзальную площадь Волгограда

Специалисты готовятся к высадке новых растений, в числе которых и свыше тысячи кустарников.

В областном центре специалисты готовятся к высадке почти полутора тысяч растений на Привокзальной площади областного центра, сообщает администрация Волгограда.

Согласно плану благоустройства, территорию площади дополнят около трехсот деревьев — остролистные клены, черемуха Шуберт, яблони, сосны и ели, а также кусты сирени, гортензии и форзиции. Агрономы уже обследовали существующие насаждения. Те из них, что признаны молодыми и жизнеспособными, пересадят на новые места, а старые и поврежденные — удалят. Среди таковых в основном тополя и вязы.

Вместе с планом рассадки деревьев и кустарников, специалисты готовятся к укладке поливочного водопровода, который поможет обеспечить уход за растениями.