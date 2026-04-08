Больше 300 новых деревьев затенят Привокзальную площадь Волгограда

В областном центре специалисты готовятся к высадке почти полутора тысяч растений на Привокзальной площади областного центра, сообщает администрация Волгограда.
Согласно плану благоустройства, территорию площади дополнят около трехсот деревьев — остролистные клены, черемуха Шуберт, яблони, сосны и ели, а также кусты сирени, гортензии и форзиции. Агрономы уже обследовали существующие насаждения. Те из них, что признаны молодыми и жизнеспособными, пересадят на новые места, а старые и поврежденные — удалят. Среди таковых в основном тополя и вязы.
Вместе с планом рассадки деревьев и кустарников, специалисты готовятся к укладке поливочного водопровода, который поможет обеспечить уход за растениями.