Больше 300 новых деревьев затенят Привокзальную площадь Волгограда

Согласно плану благоустройства, территорию площади дополнят около трехсот деревьев — остролистные клены, черемуха Шуберт, яблони, сосны и ели, а также кусты сирени, гортензии и форзиции. Агрономы уже обследовали существующие насаждения. Те из них, что признаны молодыми и жизнеспособными, пересадят на новые места, а старые и поврежденные — удалят. Среди таковых в основном тополя и вязы.