Эксперт Золотарева призвала не поливать комнатные растения жесткой водой

Для безопасного полива большинства комнатных растений биотехнолог рекомендовала использовать отстоянную воду комнатной температуры, выдержанную в открытой емкости не менее двенадцати-двадцати четырех часов для испарения хлора. При высокой жесткости воды и быстром появлении солевого налета на грунте специалист посоветовала применять фильтр или смешивать водопроводную воду с фильтрованной для снижения концентрации солей. Золотарева подчеркнула, что особенно чувствительны к жесткости орхидеи, азалии и папоротники, обладающие тонкой и уязвимой корневой системой. Кипячение, по ее словам, лишь частично осаждает соли, тогда как фильтрация и периодическое промывание грунта большим объемом мягкой воды позволяют эффективнее выводить излишки минералов из субстрата.