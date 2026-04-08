Эксперт Золотарева призвала не поливать комнатные растения жесткой водой

Качество воды напрямую влияет на рост комнатных растений и усвоение ими питательных веществ, а регулярный полив жесткой водой из-под крана способен нанести серьезный вред домашним цветам. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.
По словам эксперта, в большинстве регионов России водопроводная вода отличается повышенной жесткостью из-за высокого содержания солей кальция и магния. При регулярном использовании такой воды соли накапливаются в почве, кислотность смещается в щелочную сторону, а железо и марганец переходят в недоступные для усвоения формы. Внешне это проявляется пожелтением листьев между жилками и замедлением роста даже при своевременном внесении удобрений.
Золотарева также указала на опасность остаточного хлора, применяемого для обеззараживания воды, поскольку этот окислитель при постоянном контакте повышает нагрузку на корневую систему и снижает активность полезных почвенных микроорганизмов.
Для безопасного полива большинства комнатных растений биотехнолог рекомендовала использовать отстоянную воду комнатной температуры, выдержанную в открытой емкости не менее двенадцати-двадцати четырех часов для испарения хлора. При высокой жесткости воды и быстром появлении солевого налета на грунте специалист посоветовала применять фильтр или смешивать водопроводную воду с фильтрованной для снижения концентрации солей. Золотарева подчеркнула, что особенно чувствительны к жесткости орхидеи, азалии и папоротники, обладающие тонкой и уязвимой корневой системой. Кипячение, по ее словам, лишь частично осаждает соли, тогда как фильтрация и периодическое промывание грунта большим объемом мягкой воды позволяют эффективнее выводить излишки минералов из субстрата.
