Галифаб: США нарушили три пункта мирного предложения Ирана до начала переговоров

«Как ясно заявил президент США, предложение Ирана является “работоспособной основой для переговоров”. Однако к настоящему времени были нарушены три пункта этого предложения», — написал он в личном аккаунте в социальной сети X.
Галибаф подчеркнул, что речь идет об атаках в Ливане, отрицании права Ирана на обогащение урана и проникновении беспилотника в воздушное пространство страны. Он также назвал нецелесообразным продолжение усилий по прекращению огня в связи с нарушением данных пунктов соглашения.
Ранее KP.RU сообщал, что Иран предложил США план по завершению конфликта, состоящий из 10 пунктов. Документ предусматривает прекращение ударов по исламскому государству и компенсацию за разрушенную инфраструктуру страны.