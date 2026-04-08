«Кетаминовую королеву» приговорили к 15 годам тюрьмы по делу о смерти Мэттью Перри

Федеральный суд США по Центральному округу Калифорнии в среду, 8 апреля, приговорил наркоторговку Джасвин Сангху, известную как «кетаминовая королева», к 15 годам тюремного заключения тюрьмы по делу о смерти американского актера Мэттью Перри от передозировки.

В сентябре 2025 года Сангха признала вину и подтвердила, что продала артисту наркотик, который стал причиной его смерти.

— Она узнала об интересе господина Перри к кетамину от знакомого, который поддерживал связь с личным помощником актера. Госпожа Сангха предложила отправить образец помощнику господина Перри, который в итоге купил 50 флаконов от имени господина Перри. По словам прокуроров, в одном из этих флаконов находился кетамин, от которого умер мистер Перри, — передает The New York Times.

Мэттью Перри скончался в октябре 2023 года в возрасте 54 лет в Калифорнии. Подробности дела о смерти артиста — в материале «Вечерней Москвы».

3 декабря 2025 года суд Лос-Анджелеса приговорил 43-летнего доктора Сальвадора Пласенсию, который поставлял наркотики Перри, к 2,5 года тюремного заключения. В личных переписках врач часто называл артиста «придурком», а также спрашивал, сколько тот заплатит за кетамин.

