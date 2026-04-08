Смоленск и Минск проведут десятки совместных мероприятий в рамках Молодежных столиц

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Смоленская область совместно с Белоруссией в течение 2026 года проведет десятки образовательных, культурных и спортивных мероприятий в рамках Молодежных столиц. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем канале в Мах.
«Дополнительный импульс сотрудничеству нашего региона с братским государством придает статус Смоленска и Минска — Молодежных столиц России и Белоруссии в 2026 году. В течение года запланированы десятки совместных образовательных, культурных и спортивных мероприятий», — написал он по итогам совместного заседания коллегий Министерства просвещения РФ и Министерства образования Белоруссии.
Анохин добавил, что также в рамках заседания коллегий обсуждались вопросы подготовки педагогических кадров, сотрудничества в сфере среднего специального и профессионально-технического образования. Также планируются совместные конкурсы профессионального мастерства, развитие программы подготовки специалистов среднего звена и рабочих кадров, отметил губернатор Смоленской области.