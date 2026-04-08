В Петербурге умерла пианистка Елена Лебедева

Пианистка и концертмейстер Санкт-Петербургской консерватории Елена Лебедева умерла 3 апреля на 41-м году жизни. Об этом сообщили в консерватории.
Лебедева работала концертмейстером вокально-режиссерского факультета. Причины смерти не уточняются.
Прощание с музыкантом состоится 9 апреля в 13:00 в прощальном зале на Партизанской улице в Санкт-Петербурге.
Елена Лебедева окончила Санкт-Петербургскую консерваторию, проходила стажировки в Германии и Москве. Она выступала на международных площадках, включая концерты в Европе и Китае, а также была концертмейстером на конкурсах Елены Образцовой.
Ее дебют состоялся в 2000 году в Большом зале филармонии. В дальнейшем она активно выступала как солистка и участница камерных ансамблей.
