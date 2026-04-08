Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге умерла пианистка Елена Лебедева

В Петербурге умерла пианистка Елена Лебедева. Концертмейстер Санкт-Петербургской консерватории скончалась на 41-м году жизни.

Источник: Аргументы и факты

Пианистка и концертмейстер Санкт-Петербургской консерватории Елена Лебедева умерла 3 апреля на 41-м году жизни. Об этом сообщили в консерватории.

Лебедева работала концертмейстером вокально-режиссерского факультета. Причины смерти не уточняются.

Прощание с музыкантом состоится 9 апреля в 13:00 в прощальном зале на Партизанской улице в Санкт-Петербурге.

Елена Лебедева окончила Санкт-Петербургскую консерваторию, проходила стажировки в Германии и Москве. Она выступала на международных площадках, включая концерты в Европе и Китае, а также была концертмейстером на конкурсах Елены Образцовой.

Ее дебют состоялся в 2000 году в Большом зале филармонии. В дальнейшем она активно выступала как солистка и участница камерных ансамблей.

Ранее сообщалось, что скончался бывший главный тренер футбольного клуба «Зенит» Мирча Луческу. Ему было 80 лет.