Врач Одерий: злоупотребление яйцами на Пасху грозит вздутием

Злоупотребление яйцами на Пасху, особенно в сочетании с жирной пищей, может обернуться тяжестью, вздутием и дискомфортом для организма, адаптированного после длительного поста к более легкой еде. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» предупредила врач-эндокринолог Анна Одерий.
По словам специалиста, при наличии хронических заболеваний печени и почек употребление яиц требует особой осторожности, поскольку продукт увеличивает нагрузку на эти органы.
Одерий подчеркнула, что гораздо важнее следить не за точным количеством съеденных яиц, а за общей калорийностью рациона, так как регулярное переедание даже разрешенных продуктов способно ухудшить самочувствие и привести к набору лишнего веса. Врач пояснила, что сами по себе яйца являются питательным и безопасным продуктом, однако значение имеет не только их качество, но и объем порции, а также общий контекст праздничного стола.
Пасхальный стол в дореволюционной России помимо куличей и крашеных яиц украшали сорок восемь блюд по числу дней Великого поста, включая творожную пасху, буженину и хрен со свеклой в качестве дополнения к мясу. Об этом NEWS.ru заявил заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов.
Он отметил, что особого внимания заслуживает традиция подачи пасхального барашка, которого вылепливали из сливочного масла с кудрявой стружкой или выпекали из сдобного теста в специальной форме. Иванов добавил, что на столы также ставили сдобные бабы, калачи, пасхальные пряники в виде яиц и цветов с сахарной глазурью, а из напитков подавали домашние настои на травах, сбитни и хлебное вино.
