США продолжают переброску морских пехотинцев на Ближний Восток

Соединенные Штаты продолжают наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке, несмотря на достигнутое прекращение огня между Вашингтоном и Тегераном. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, в регионе уже дислоцировано свыше 50 тысяч американских военнослужащих, и переброска дополнительных сил продолжается.

«Американские официальные лица сообщили Reuters, что переброска тысяч морских пехотинцев из Сан-Диего в регион пока продолжается», — сообщают журналисты.

Напомним, в среду, 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о перемирии на Ближнем Востоке. В Иране же заявили о своей победе над американцами. Однако Израиль продолжил наступление на Ливан.

