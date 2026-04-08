США продолжают переброску морских пехотинцев на Ближний Восток

Соединенные Штаты продолжают наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке, несмотря на достигнутое прекращение огня между Вашингтоном и Тегераном. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.
По данным издания, в регионе уже дислоцировано свыше 50 тысяч американских военнослужащих, и переброска дополнительных сил продолжается.
«Американские официальные лица сообщили Reuters, что переброска тысяч морских пехотинцев из Сан-Диего в регион пока продолжается», — сообщают журналисты.