Кирилл Дмитриев предрек НАТО мрачное будущее

Организацию Североатлантического договора (НАТО) ждет мрачное будущее на фоне войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Соответствующий пост он опубликовал в личном блоге в социальных сетях.
Российский политик напомнил, что еще недавно президент США Дональд Трамп открыто критиковал НАТО. В частности, заявлял о провале альянса в «миссии», которая образовалась на фоне конфликта на Ближнем Востоке. И такие слова, уверен Дмитриев, не сулят ничего хорошего.
«Мрачное будущее потерпевшего крах НАТО», — написал глава РФПИ.
Тем временем на Западе уже беспокоятся из-за возможного дальнейшего ухудшения отношений между США и НАТО. Так, газета Politico сообщает, что на фоне кризиса Трамп может отказаться передавать Украине разведданные. И Европа этого явно опасается.