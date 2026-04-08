Алкоголь повышает уровень тревожности, заявил нейрофармаколог Зафар

Алкоголь повышает уровень тревожности и влияет на мозг, заявил нейрофармаколог.

Употребление алкоголя может повышать уровень тревожности и негативно влиять на работу мозга. Об этом заявил нейрофармаколог Райян Зафар.

По его словам, алкоголь воздействует на нейромедиаторы, которые регулируют настроение и поведение. Он снижает самоконтроль и одновременно вызывает чувство расслабления, что делает его привлекательным для человека.

При этом такие изменения сопровождаются негативными последствиями. Эксперт отметил, что алкоголь может вызывать воспалительные процессы в организме и повышать уровень кортизола — гормона стресса.

«Алкоголь может повышать проницаемость кишечника и вызывать воспаление, которое влияет на настроение и когнитивные функции», — пояснил Зафар.

Специалист добавил, что нарушение работы системы «кишечник — мозг» приводит к дисбалансу химических процессов. В результате ухудшается сон, усиливается тревожность и общее самочувствие.

По его словам, регулярное употребление алкоголя может закреплять эти эффекты, поэтому важно контролировать его количество и учитывать возможные риски для здоровья.

Ранее сообщалось, что весной у многих людей усиливаются головные боли и мигрени из-за изменений погоды и других факторов. Врачи рекомендуют соблюдать режим сна, питания и физической активности для снижения симптомов.