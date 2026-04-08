Алексей Беспрозванных обсудил развитие филиала Третьяковской галереи с Ольгой Галактионовой

8 апреля губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных провёл рабочую встречу с генеральным директором Государственной Третьяковской галереи Ольгой Галактионовой. Стороны рассмотрели текущую работу калининградского филиала, реализацию новых выставочных проектов и планы на ближайшую перспективу.
Особое внимание было уделено выставочной программе 2026 года. Уже 9 апреля в филиале откроется экспозиция «Великие учителя», приуроченная к 170-летию Третьяковской галереи и 80-летию Калининградской области. В июне планируется открытие выставки «Точка и линия», посвящённой истории геометрической абстракции. В сентябре посетителей ждёт выставка «Классика русского искусства из коллекции Третьяковской галереи».
Губернатор Алексей Беспрозванных отметил значимость филиала для культурной жизни региона: «Открытие филиала Третьяковской галереи в Калининграде — это принципиально важный шаг для формирования культурного кода нашего региона. За короткое время музей стал точкой притяжения для тысяч жителей и гостей области и сделал великое русское искусство более доступным в самом западном субъекте России», — сказал глава региона.
Ольга Галактионова сообщила, что менее чем за год работы филиал посетили почти 300 тысяч человек. Она подчеркнула высокий интерес к выставкам Третьяковской галереи и планы по дальнейшему наращиванию выставочной активности.
Напомним, филиал Государственной Третьяковской галереи в Калининграде создан по поручению Президента России Владимира Путина и входит в состав президентского культурно-образовательного комплекса на острове Октябрьский.