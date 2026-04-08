Россиянам рассказали, как защитить детей от инфекций на детской площадке

Весной детская площадка может стать местом, где скапливаются бактерии. Особенно опасны с этой точки зрения песочницы и качели, об этом заявила «Газете.Ru» доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации Мария Золотарева.
— С наступлением теплой погоды количество микроорганизмов в песке может увеличиваться достаточно быстро. Чаще всего в песочницах обнаруживаются различные виды кишечной палочки, — считает специалист.
По словам эксперта, качели, поручни и лестницы постоянно контактируют с руками детей, поэтому на их поверхностях чаще обнаруживаются стафилококки и микрококки, которые, при попадании на слизистые или в небольшие повреждения кожи могут вызывать воспаление. Чтобы избежать заражения, специалист советует обязательно мыть руки с мылом после прогулки и не допускать попадания песка в рот.
Ранее «Известия» рассказали, что концентрация потенциально опасных микроорганизмов выше на детских площадках с прорезиненным покрытием. Их там на порядок больше, чем на площадках с травой, песком и грунтом. При этом везде, вне зависимости от типа покрытия, встречается большое количество микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам.