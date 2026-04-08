Андреева ожидает захватывающего матча в четвертьфинале турнира в Линце

МОСКВА, 8 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Мирра Андреева ожидает тяжелого, но захватывающего матча в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце. Комментарий Андреевой ТАСС предоставлен пресс-службой WTA.
Следующей соперницей российской теннисистки станет румынка Сорана Кырстя.
«Сорана — очень очень агрессивный игрок. Я видела много статистики по ее подаче. Она очень опасный соперник. Вообще, я с ней тренировалась не так давно. У нас будет очень сложный, но захватывающий матч», — сказала Андреева.
Во втором круге Андреева победила американку Слоан Стивенс (6:4, 6:2).