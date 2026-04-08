Ученый Зафар предупредил о неочевидном вреде алкоголя для мозга

Алкоголь комплексно воздействует на мозг, изменяя активность ключевых нейромедиаторов. Он не только снижает самоконтроль, но и активизирует центры удовольствия, что приводит к ошибочному восприятию спиртного как средства для снятия стресса. Об этом рассказал нейропсихофармаколог Имперского колледжа Лондона Райян Зафар.
По словам специалиста, это в свою очередь нарушает функционирование так называемой оси «кишечник — мозг» — сложной системы взаимодействия между пищеварительной и нервной системами, которая играет решающую роль в регуляции эмоций и поведенческих реакций. Кроме того, употребление алкоголя стимулирует выработку кортизола — гормона стресса.
Итогом этого становится усиление тревожности, ухудшение качества сна и общее негативное воздействие на психоэмоциональное состояние человека. Зафар подчеркнул, что понимание этих скрытых механизмов потребления алкоголя имеет решающее значение для формирования более осознанного подхода к его употреблению. Несмотря на кратковременное ощущение расслабления, в долгосрочной перспективе алкоголь способен необратимо повредить работу мозга.
— И нам также надо помнить о всем известных негативных последствиях регулярного употребления алкоголя, включая заболевания печени, повышенное давление, нарушение сна и повышенный риск нескольких видов рака, — передает слова Зафара газета The Guardian.
