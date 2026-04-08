Вэнс: США не будут соблюдать перемирие, если Иран не откроет Ормузский пролив

США не будут соблюдать собственную часть условий по прекращению огня в рамках конфликта с Ираном, если Иран не откроет Ормузский пролив. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
С комментарием о ситуации на Ближнем Востоке представитель американской администрации выступил в среду, 8 апреля. Тогда он заявил, что США намерены придерживаться режима прекращения огня только при соблюдении Ираном ряда условий. В частности, Тегеран должен обеспечить свободное судоходство по Ормузскому проливу. При блокировке водоема Вашингтон отказывается соблюдать свою часть сделки.
Тогда же Джей Ди Вэнс высказался о дальнейших переговорах с Ираном. Он отметил, что США могут пойти навстречу, но только при условии, если Тегеран будет вести диалог добросовестно.