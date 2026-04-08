«Тотальный диктант» пройдёт в Нижнем Новгороде 18 апреля

Написать диктант очно можно будет более чем на 1000 площадок по всей России. В Нижнем Новгороде площадками проведения диктанта традиционно становятся модельные библиотеки, где в соответствии с целями и задачами национального проекта «Семья» создаются условия для воспитания, образования, культурного роста. В этом году в числе библиотек, принимающих проект, — библиотека имени А. С. Попова в Приокском районе, библиотека имени Ленинского Комсомола в Сормовском районе, библиотека имени Ю. А. Адрианова в Автозаводском районе, центральная районная библиотека имени Ф. М. Достоевского в Канавинском районе и центральная районная детская библиотека имени А. М. Горького в Нижегородском районе. Также проверить свою грамотность можно будет в Нижегородской областной детской библиотеке имени Т. А. Мавриной и Нижегородской областной универсальной научной библиотеке имени В. И. Ленина.