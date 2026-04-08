«Тотальный диктант» пройдёт в Нижнем Новгороде 18 апреля

Традиционная акция «Тотальный диктант» (6+) состоится в Нижнем Новгороде 18 апреля. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.
Точками проведения диктанта станут более 50 площадок, в том числе музеи и модельные библиотеки.
Акция пройдет уже в двадцать третий раз. Текст диктанта в этом году будет посвящен детству А. С. Пушкина. Его автором стал писатель-прозаик Алексей Варламов — публицист и исследователь русской литературы XX века, доктор филологических наук, лауреат премии «Большая книга», ректор Литературного института имени А. М. Горького, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. В европейской части страны диктант начнется в 14.00.
Написать диктант очно можно будет более чем на 1000 площадок по всей России. В Нижнем Новгороде площадками проведения диктанта традиционно становятся модельные библиотеки, где в соответствии с целями и задачами национального проекта «Семья» создаются условия для воспитания, образования, культурного роста. В этом году в числе библиотек, принимающих проект, — библиотека имени А. С. Попова в Приокском районе, библиотека имени Ленинского Комсомола в Сормовском районе, библиотека имени Ю. А. Адрианова в Автозаводском районе, центральная районная библиотека имени Ф. М. Достоевского в Канавинском районе и центральная районная детская библиотека имени А. М. Горького в Нижегородском районе. Также проверить свою грамотность можно будет в Нижегородской областной детской библиотеке имени Т. А. Мавриной и Нижегородской областной универсальной научной библиотеке имени В. И. Ленина.
Написать диктант можно будет в корпусах «Зарубежное искусство» и «Русское искусство» Нижегородского художественного музея, в Русском музее фотографии, литературно-мемориальном музее имени Н. А. Добролюбова, Музее А. Д. Сахарова. Кроме того, диктовать текст будут в аудиториях Института филологии и журналистики ННГУ имени Н. И. Лобачевского, в нижегородском кампусе НИУ ВШЭ, в культурно-просветительском центре «Академия “Маяк” имени А. Д. Сахарова, в Доме Эвениуса, в Доме архитектора и в культурном центре “Короленко, 18”. В области стать участником диктанта смогут жители Горбатова и Балахны.
Посмотреть полный список площадок «Тотального диктанта» в Нижегородской области можно на сайте: events.totaldict.ru/venues?cityId=89. Регистрация на площадки открылась на сайте проекта сегодня, 8 апреля.
Предварять акцию «Тотальный диктант» в Нижнем Новгороде будут лекторий «Русское слово», который организован при поддержке Фонда президентских грантов, и серия экскурсий. 15 апреля в 18:00 на площадке Информационного центра по атомной энергии Нижнего Новгорода на улице Семашко, 7б можно будет написать демодиктант, а затем разобрать все правила, которые встретятся в тексте. На это мероприятие необходима регистрация по ссылке: totalnyy-diktant-2023-niz.timepad.ru/event/3883781/, так как количество мест ограничено.
Напомним, что «Тотальный диктант» — это ежегодная культурно-просветительская акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности носителей языка и людей, изучающих русский язык как иностранный и неродной.
Первый «Тотальный диктант» провели в 2004 году студенты Гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 22 года акция приобрела всемирный масштаб: ее организует фонд «Тотальный диктант», а воплощают активисты и волонтеры в разных городах мира. В 2025 году акция охватила более 50 стран, объединив 1 329 047 человек очно, в формате онлайн и в трансляции онлайн-марафона. Авторами диктанта в разное время были Павел Басинский, Леонид Юзефович, Андрей Усачёв, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Захар Прилепин, Андрей Геласимов, Марина Степнова, Анна Матвеева, Марина Москвина и др.
В 2025 году Тотальный диктант прошел с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.